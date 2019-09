Serra San Bruno, controlli sui rifiuti: denunciato il titolare di una fabbrica di profili lamellari in legno

I controlli del Gruppo Carabinieri Forestale di Vibo Valentia hanno portato a denunce anche nelle Serre.

A Nardodipace, il proprietario di un veicolo in evidente stato di abbandono, destinato alla demolizione, è stato sanzionato, per un importo di 1666,66 euro per aver omesso la consegna del veicolo ad un centro di raccolta autorizzato.

Particolare attenzione è stata, dunque, posta al ciclo dei rifiuti ed al fenomeno dell’abbandono o gestione incontrollata ad esso correlato.

A Serra San Bruno, il titolare di una fabbrica di profili lamellari in legno è stato deferito all’Autorità giudiziaria per aver realizzato un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da scarti di legno e segatura. non catalogabili quali sottoprodotti ai sensi dell’art. 184 bis del D.to L.vo 152/2006. I rifiuti, quantificati in mc 90 circa, sono stati sottoposti a sequestro preventivo.