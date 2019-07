Serra San Bruno, cade da cavallo e riporta un trauma cranico: interviene l’elisoccorso

Una ragazza di 20 anni, originaria di Soverato, è caduta da cavallo in località Santa Maria del Bosco ed ha riportato un trauma cranico non commotivo e un trauma al rachide lombosacrale e bacino.

Le condizioni sono stabili e non vi è stata perdita di coscienza. La giovane è rimasta infatti vigile fino all’arrivo in ospedale a Catanzaro, dove sono stati avviati accertamenti più approfonditi. Al momento non sembrerebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 di Serra San Bruno: oltre all’ambulanza con a bordo il dottor Vadalà, l’infermiere Aloi e l’autista Salerno, si è resa necessaria l’èquipe dell’Elisoccorso con il dottor Andreacchi e l’infermiere Ganzino. L’incidente è estraneo all’equiraduno che ha avuto luogo oggi.