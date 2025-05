Serra San Bruno accoglie “BAM! On the road Calabria Edition”: entusiasmo per l’innovativo itinerario cicloturistico alla scoperta della Calabria

Un’avventura europea nel piacere infinito della Calabria, in bicicletta. “Bam! On the road – Calabria Edition” è frutto della sinergia tra “BAM! Bicycle Adventure Meeting” (il più grande evento europeo dedicato al cicloturismo), “Enough Cycling”, collettivo internazionale di creator a pedali, e il tour operator calabrese “Sognare Insieme Viaggi”, organizzatore tecnico, col supporto della Ciclovia dei Parchi della Calabria e della Regione Calabria. Quattrocento chilometri in sella, quattro tappe, tre feste, due mari, infiniti paesaggi ed emozioni, dalla Sila alle Serre, fino all’Aspromonte, attraversando Jonio e Tirreno, “BAM! On the Road – Calabria Edition” si propone come un viaggio sensoriale alla scoperta di una Calabria autentica, avventurosa e sostenibile. Il racconto del viaggio prende vita in tempo reale sui social, grazie alle voci di Alessandro Ponti, Jacopo Lahibi, Federico Damiani e Manuel Truccolo di Enough Cycling, che accompagneranno i partecipanti lungo l’intero percorso, contribuendo a generare un impatto comunicativo di respiro internazionale.

La seconda tappa si è conclusa a Serra San Bruno, dove, nella sede dell’Ente Parco naturale regionale delle Serre, il direttore Francesco Maria Pititto e il sindaco di Serra Alfredo Barillari hanno accolto il gruppo, accompagnato da Angela Donato, titolare di “Sognare Insieme Viaggi”, per un momento di confronto sui temi del turismo sostenibile.

“Ci stupisce sempre più – ha evidenziato Jacopo Lahibi di Enough Cycling – la varietà della Calabria, un vero e proprio mosaico di paesaggi. Una bellezza tanto inaspettata quanto potente, nella vivacità di colori e sensazioni e nel sincero calore umano, davvero unico, che ci avvolge a ogni tappa”.

Soddisfatto il direttore del Parco Francesco Pititto, che ha ribadito che “il Parco è un sistema vivo” specificando che “tutela, salvaguardia e valorizzazione vanno di pari passo con iniziative di promozione mirate come quella che accogliamo oggi, grazie alle quali il turismo sostenibile, lento e dolce rappresentato dal viaggio in bicicletta trova espressione e nuovi canali di promozione”.

Intenzioni propositive quelle del sindaco Alfredo Barillari, per il quale “lavorare in sinergia con istituzioni e imprese ci permette di realizzare iniziative di turismo sostenibile e responsabile, come questo progetto di cicloturismo, dando risalto alle unicità del territorio e valorizzandole su scala internazionale, preservando allo stesso tempo i nostri luoghi dai rischi, sempre più evidenti, dell’overtourism”.

Parole cariche di emozione poi quelle di Angela Donato: “siamo nel cuore dell’area progettuale delle Montagne del Sole, progetto del Ministero del Turismo che finanzia, tra gli altri, anche BAM On The Road Calabria Edition. Siamo entusiasti della concretezza che stiamo mettendo in campo, riuscendo a proporre una nuova idea di destinazione verso un mercato tanto esigente quanto in continua espansione”.

In serata, da Bici&More, ha preso vita il “BAM! Campfire”, con un suggestivo falò, prodotti tipici, e gli evocativi racconti del viaggiatore-narratore digitale Alvin Tripodi. Una serata di festa e convivialità autentica, coronata dal live dei Parafonè, che hanno conquistato il pubblico, creator compresi, facendoli ballare fino a tarda.

La terza tappa, il 22 maggio, condurrà da Serra a Gambarie, con esperienza dei miti delle costellazioni insieme alla professoressa Marica Canonico del planetario Pythagoras di Reggio Calabria. La quarta e ultima tappa, domani 23 maggio, vedrà i cicloturisti scendere da Gambarie verso Bagnara Calabra, per salutare la Calabria nel borgo dei pescatori di pesce spada con una suggestiva festa d’arrivederci. “BAM! On the Road – Calabria Edition” non si concluderà quel giorno. Dal 6 all’8 giugno, infatti, la Calabria sarà protagonista anche del raduno europeo BAM! a Villa Contarini, in Veneto. Il tutto, in attesa della nuova edizione calabrese, già in cantiere per il 2026.

I partner – Il tour rappresenta anche un riuscito esempio di sinergia tra enti e stakeholder del territorio. BAM! On the road Calabria Edition è infatti promosso da Sognare Insieme Viaggi ed è sviluppato insieme a BAM! e Enough Cycling, col supporto tecnico della Ciclovia dei Parchi della Calabria e di Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Ambiente e Dipartimento Agricoltura e di Calabria Straordinaria, e il patrocinio del Parco Nazionale del Pollino, del Parco Nazionale della Sila, del Parco Naturale Regionale delle Serre, del Parco Nazionale dell’Aspromonte, dei Parchi Marini della Calabria e Arsac. L’evento rientra nell’ambito del progetto “Le Montagne del Sole”, finanziato dal Ministero del Turismo a valere sul Bando Montagna, con capofila il GAL Serre Calabresi e partner Sognare Insieme, Trekking Stilaro Experience, Guide delle Serre, SharryLand, Riviera e Borghi degli Angeli e Associazione Italiana Sommelier.