Serra, Salvini pronto ad entrare in Certosa. E, intanto, i contestatori si organizzano

Si vanno delineando i dettagli del programma relativo all’arrivo di Matteo Salvini a Serra San Bruno. Non si tratterà solo di una manifestazione elettorale, ma di un “giro” che interesserà i punti di eccellenza locali.



I rappresentanti calabresi della Lega stanno infatti predisponendo la richiesta per consentire al leader del Carroccio di visitare il monastero bruniano e di incontrare la comunità religiosa certosina. In più occasioni, d’altra parte, Salvini ha ostentato l’attaccamento al credo cristiano facendo riferimento a spiritualità specifiche. Da verificare se Salvini si recherà nelle chiese serresi e da stabilire se l’incontro con i cittadini avverrà prima o dopo l’ingresso dentro la cinta turrita. Intanto, il comprensorio sembra essersi diviso in due parti: da un lato ci sono i sostenitori che esprimono soddisfazione per l’organizzazione dell’evento, dall’altro i contestatori che manifestano apertamente l’intenzione di promuovere una vibrante protesta. E cresce l’attesa, anche alla luce di questi movimenti, per riscontrare i voti riportati dalla Lega a Serra.