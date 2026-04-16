Serra, salta la quarta lista. Rosi: “Finora tutti dormienti”

“È ufficiale, la quarta lista non sarà in competizione e per questo mi sento di porgere un ringraziamento a Valeria Giancotti per il passo indietro”. È sempre Bruno Rosi a far emergere gli sviluppi della situazione politica e ad esprimere la propria opinione.

“Adesso – afferma l’ex sindaco – speriamo di assistere ad una campagna elettorale basata su programmi e contenuti, ma soprattutto speriamo di assistere ad una campagna elettorale degna di questo nome perché fino ad oggi, a parte l’inaugurazione di una sede e l’affissione di qualche manifesto 6×3, sembrano tutti dormienti”. Dunque, una critica generalizzata, nessun endorsement ed alcune riflessioni: innanzitutto, “nessun consigliere di opposizione candidato a sindaco”, poi “il PD, che sulla carta sembrerebbe essere il partito più forte, ha dovuto aspettare fino ad oggi per cercare di fare chiarezza al suo interno”, infine “nel centrodestra la compattezza sembra diventata un miraggio”.

Dunque, lo scenario è definito e non resta che presentare le liste.