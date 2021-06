Serra, sabato l’inaugurazione della Casa della Cultura dedicata a Sharo Gambino

Sabato, alle 18.30, a Serra San Bruno in Piazza Azaria Tedeschi verrà inaugurata la Casa della Cultura dedicata a Sharo Gambino. Uno spazio dedicato alla memoria del compianto scrittore per onorarne la memoria e per divulgare la sua vastissima produzione letteraria. Esporrà l’artista Paola Siciliano, ma ci sarà anche una piccola esposizione di prodotti artigianali tipici delle Serre calabre. I laboratori artigiani diretti dal figlio del compianto poliedrico artista, Sergio, si occuperanno della trasmissione dei saperi nella scultura delle pietre dure e nell’intaglio del legno, dedicata soprattutto ai più giovani.