Serra, sabato l’evento “Vivi il Parco insieme a noi”

L’associazione “Guide delle Serre”, in collaborazione con il Parco Naturale Regionale delle Serre, ha organizzato per sabato l’evento “Vivi il Parco insieme a noi”. “Guide delle Serre” è costituta da un gruppo di Guide Ambientali Escursionistiche (GAE) formatesi grazie al corso AIGAE promosso dal Parco naturale regionale delle Serre, con lo scopo di valorizzare il territorio e le risorse naturalistiche ambientali esistenti nelle Serre Calabre.

L’iniziativa servirà per “valorizzare e far conoscere le bellezze naturalistiche del Parco delle Serre”.

“Dotarsi di guide esperte e professionali mossi da passione per la natura per raccontare le incredibili bellezze – ha dichiarato il commissario Alfonso Grillo – ci aiuterà e rendere correttamente fruibile il Parco regionale delle Serre Calabre – e a soddisfare la curiosità dei turisti, studiosi e appassionati di natura”.

Per sabato, presso l’ex Vivaio Rosarella a Serra San Bruno, è previsto un ampio programma di eventi che le guide dell’associazione proporranno gratuitamente ai visitatori durante tutto l’arco della giornata per presentare le loro attività in ambito ambientale e naturalistico.

È inoltre prevista la partecipazione dei gruppi Igers Calabria e Igers Vibo Valentia che documenteranno le attività della giornata con i loro scatti.