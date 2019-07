Serra, sabato la presentazione del libro di Raffaele Vinci “Giorgio La Pira: tra diritto e fede”

Si terrà sabato 3 agosto, nella Chiesa Matrice di Serra San Bruno, la presentazione del libro “Giorgio La Pira: tra diritto e fede”, edito dalla Nuova Editrice Universitaria e curata dal maresciallo serrese Raffaele Vinci.

Alle ore 19 sarà celebrata la Santa Messa, alla quale seguirà la manifestazione dedicata al “sindaco Santo di Firenze”, dichiarato Venerabile dalla Chiesa Cattolica. A dare via alla serata saranno i saluti del professor Giulio Deloiro, docente in pensione ed ex sindaco di Satriano. Seguiranno gli interventi di Raffaele Vinci, curatore del volume, e di Gerardo Pagano, ex Preside a Soverato. Concluderà Giuseppe Corasaniti, sostituito procuratore generale della Corte di Cassazione. A moderare gli interventi, il “padrone di casa”, il parroco monsignor Leonardo Calabretta, che con entusiasmo e gioia ha voluto che la chiesa Matrice facesse da cornice alla presentazione di un importante volume su una figura eminente della santità moderna.