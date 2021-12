Serra, sabato il conferimento della cittadinanza onoraria a Giuseppe Averta

Si svolgerà sabato prossimo alle 11, a palazzo Chimirri, il Consiglio comunale convocato dal sindaco Alfredo Barillari per conferire la cittadinanza onoraria al dottor Giuseppe Averta, il giovane serrese che, grazie alla sua instancabile attività di studio e di ricerca, ha ottenuto il prestigioso Premio “Georges Giralt PhD Award”, riconoscimento riservato alla migliore tesi di dottorato in Robotica d’Europa e conferito ogni anno all’European Robotics Forum da EuRobotics AISBL (l’associazione di industrie e centri di ricerca Europei del settore). Questo successo, che rappresenta una tappa della brillante carriera di ricercatore di Averta, ha spinto l’Amministrazione a consacrare questo momento di orgoglio per la comunità con un evento istituzionale.