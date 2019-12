Serra, Rosi: “Pronto per le elezioni regionali, alle comunali sosterrò ‘Liberamente’ ”

“C’è un forte ritardo nell’indicazione del candidato alla Presidenza della Regione da parte del centrodestra e la Calabria ha bisogno di una vera e propria rivoluzione per invertire una tendenza che ha portato a perdere numerosi servizi”.

Ad affermarlo è stato l’ex sindaco di Serra San Bruno, Bruno Rosi, nel corso della trasmissione di Radio Serra “On the news”. L’esponente di Fratelli d’Italia ha confermato la sua disponibilità a candidarsi alle prossime elezioni regionali, sostenendo di voler “lavorare per il territorio” e precisando che, a suo avviso, “l’unico politico di caratura nazionale ad essere riuscito ad ottenere risultati per il nostro territorio è stato Giancarlo Pittelli”.

Quanto alla situazione locale, Rosi si è chiesto perché “la pacificazione tra Salerno e Censore non è avvenuta quando ricoprivano ruoli regionali, perché in quel momento si sarebbero potuti battere divisi per colpire uniti ed ottenere vantaggi per Serra” e ha confermato la sua indiretta presenza alle prossime elezioni comunali, “competizione nella quale sosterrò con forza il movimento ‘Liberamente’”.