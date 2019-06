Serra, risultati soddisfacenti per la “Fiera di Pentecoste”

* di Angela Bruna Tassone – È stato più che soddisfacente il risultato raggiunto dalla prima edizione della “Fiera di Pentecoste”, svoltasi lunedì presso l’aria antistante il Santuario di Santa Maria del Bosco.

L’esposizione, che richiamava la tradizionale fiera organizzata in occasione della traslazione delle spoglie di San Bruno, ha coinvolto numerosi artigiani e aziende, impegnate in diversi settori e dislocate sul territorio calabrese. Vari, infatti, sono stati gli stand che hanno permesso ai numerosi visitatori di conoscere i vari prodotti tipici e le eccellenze della nostra terra, di apprezzare i manufatti nonché di ammirare delle opere d’arte. Visto il gradimento dei protagonisti e degli ospiti, la Cooperativa C&C Solutions “Risposta”, nella persona del presidente, soddisfatto della “perfetta riuscita dell’evento”, ha ringraziato i partecipanti, l’Amministrazione comunale e in particolar modo i visitatori e ha dato appuntamento al prossimo anno per una seconda edizione.