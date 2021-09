Serra, ristrutturazione green per il centro polisportivo. Galeano: “Progetto rispettoso dell’ambiente e capace di dare valore al territorio”

“Il progetto riguardante i lavori di riqualificazione del centro sportivo ed efficientamento energetico è stato uno dei primi progetti che con premuta abbiamo portato avanti sin dal nostro insediamento”.

Il consigliere con delega ai Lavori pubblici Daniele Galeano esulta per “il grande risultato ottenuto” e sottolinea “il grande lavoro fatto dall’ufficio tecnico”. Entrando nei dettagli, Galeano precisa che “il Comune di Serra ha ottenuto, qualificandosi con un encomiabile progetto al 79esimo posto – su 3380 progetti presentati in tutta Italia – l’importo di 698.499,02 euro. Attraverso tale finanziamento – spiega – l’obiettivo principale sarà quello di creare o valorizzare un impianto sportivo funzionale in un’ottica green, che al tempo stesso sia rispettoso dell’ambiente e crei valore al territorio serrese. A breve infatti partiranno i lavori per altri 140.000 euro che mirano ad efficientare la piscina comunale grazie ad una attenta analisi dei consumi attraverso una diagnosi energetica”.

Nello specifico, si punterà a “realizzare un impianto sportivo funzionale che sia in grado di soddisfare i bisogni della collettività (diventando luogo di sport e sviluppo di relazioni sociali), sia confortevole e sicuro e che sia sostenibile dal punto di vista energetico”.

“Un altro tassello – conclude Galeano – nel nostro percorso di riqualificazione e valorizzazione degli spazi pubblici della città, che mi auguro possa trovare apprezzamento in tutti i cittadini”.