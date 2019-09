Serra, ripartono le attività della “Sporting Club Calabria”

“Anche quest’anno, il quinto consecutivo, si riparte e si riparte alla grande. La nostra società è arrivata al quinto anno di gestione dell’impianto Polisportivo di Serra San Bruno e sono stato 4 anni, quelli trascorsi, intensi, impegnativi, particolari, ma sicuramente ricchi di soddisfazioni. Siamo partiti in sordina, in punta di piedi, come è giusto che sia per una società che si affaccia per il primo anno in una realtà nuova, ma con determinazione e sagacia siamo riusciti a diventare un punto di riferimento per tutto il territorio delle Serre”.

Si prepara ad una nuova stagione la società “Sporting Club Calabria” che ricorda che “le nostre attività sportive sono multiple: calcio, tennis, basket, calcetto, volley, ma il nuoto è quella che la fa da padrona”. “A parte le attività ludiche pomeridiane e a richiesta mattutine come nuoto libero, scuola nuoto, attività ginnica in acqua, idro byke, acquafitness – viene precisato – l’attività agonistica ha avuto un boom notevole. Partiti come neofiti della specialità, in soli due anni i nostri atleti, sotto la guida del coach Giovanni Caruso, sono diventati un team di livello regionale e riusciti a conquistare un titolo nazionale. Si riparte con grande entusiasmo e la certezza di consolidare i risultati ottenuti e la consapevolezza di poterli migliorare. Pertanto la società ha deciso di praticare promozioni ancora più significative per consentire a tutto il territorio di partecipare a tutte le attività sportive proposte. La nostra mission – è la conclusione – è sempre stata la divulgazione massimale dello sport nelle Serre, ed è con questo unico obiettivo che si riparte con entusiasmo, motivazione e la speranza di accogliere sempre più praticanti nella nostra meravigliosa struttura”.