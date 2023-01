Serra, ripartono gli Open Days in presenza dell’Istituto “Luigi Einaudi”

Dopo anni difficili dovuti alla pandemia ritornano in presenza gli Open Days dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno. L’Istituto, infatti, è lieto d’accogliere per le giornate del 13 e del 18 gennaio (dalle 15,00 alle 18,30) famiglie e studenti delle scuole secondarie di primo grado del comprensorio per presentare l’offerta formativa e i propri indirizzi di studio attivi per l’anno scolastico 2023/2024.

L’Istituto “Einaudi” è una scuola che negli anni non ha mai smesso di innovarsi e di rinnovarsi e da molto tempo rappresenta una punta di eccellenza per il territorio delle Serre vibonesi sforzandosi di rispondere ai cambiamenti della società italiana mediante percorsi di studio (anche per adulti) che forniscono agli studenti una preparazione professionale e tecnica di alto livello per prepararsi al mondo del lavoro nonché una solida formazione di base per affrontare gli studi universitari.

La scuola dispone di vari indirizzi di studio che spaziano da quelli liceali (indirizzo scientifico e linguistico) a quello professionale (indirizzo IPSEOA – Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera), passando attraverso i percorsi tecnici CAT (Costruzioni Ambiente e Territorio, ex Geometri), AFM (Amministrazione Finanza e Marketing) e SIA (Sistemi Informativi Aziendali). Quest’ultimo percorso, a caratterizzazione informatica, è stato introdotto a iniziare dall’anno scolastico 2022/2023 e gli studenti che vogliono seguire il piano di studi informatico dovranno iscriversi in prima all’indirizzo AFM per poi scegliere, nel passaggio dalla seconda in terza, il percorso SIA che prevede in terza, quarta e quinta lo studio specifico dell’informatica mediante l’utilizzo dei laboratori in dotazione alla scuola.

L’Istituto offre a tutti gli studenti iscritti la possibilità di sviluppare competenze di base e/o avanzate nelle lingue straniere (in Inglese, Spagnolo, Francese e tedesco) conseguendo anche le certificazioni linguistiche indispensabili per il mondo del lavoro. La stessa cura è dedicata anche alle certificazioni informatiche (ECDL) e ai vari progetti di ampliamento dell’offerta formativa che vedono impegnati gli studenti nella costruzione del loro progetto personale di vita.

Accanto alla formazione teorica d’eccellenza, l’Istituto mette a disposizione della propria utenza laboratori dedicati, biblioteche e più in generale strumentazione all’avanguardia, che offre agli studenti la possibilità di coniugare il “sapere” con il “saper fare”.