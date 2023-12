Serra, riparata la condotta Sorical: torna l’acqua nelle case

Il sindaco Alfredo Barillari comunica che “la perdita sulla condotta Sorical è stata riparata” e che “dal ripartitore di Colle Morrone è ricominciata l’erogazione dell’acqua. I serbatoi si stanno riempiendo e progressivamente l’acqua tornerà nelle case”. Dunque, dovrebbe essere terminata la fase contraddistinta da disagi per la popolazione delle zone interessate. Per coloro i quali avessero bisogno “è disponibile il servizio delle autobotti (chiamare il 3249920645)”. Chiuse le scuole superiori di secondo grado; aperte le scuole per l’infanzia, elementari e medie.