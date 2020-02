Serra, rinviato il convegno sulle malattie rare a causa dell’allerta determinata dal Coronavirus

A causa dell’attuale allerta legata al Coronavirus CODIV-19, il convegno organizzato dall’associazione “Nadira Onlus”, previsto per sabato 29 febbraio, è stato annullato in via precauzionale e al più presto verrà comunicata una nuova data. Tale decisione è stata presa in accordo con la maggior parte della associazioni che si occupano di malattie rare presenti a livello nazionale. Una decisione dettata dal buonsenso, volta alla cautela ed alla prevenzione per un evento che interessa in primis soggetti “fragili” come le persone con malattia rara.