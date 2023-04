Serra, rinnovato il Direttivo di “Liberamente”: Fabio Valente coordinatore

Si è riunita nella serata di domenica l’Assemblea del movimento civico “Liberamente”, presso la sede di Corso Umberto I, per pianificare le prossime azioni politiche da mettere in campo. All’iniziativa hanno partecipato iscritti e simpatizzanti che hanno discusso insieme del “positivo cammino dell’Amministrazione” e delle prossime questioni da affrontare. In particolare, è stato rinnovato il Direttivo del quale faranno parte il sindaco Alfredo Barillari, i consiglieri comunali (Rosanna Federico, Raffaela Ariganello, Daniele Galeano, Salvatore Zaffino, Giuseppe Zaffino, Sabina Maiolo, Carmine Franzè e Raffaele Andrea Pisani) e Franco Bonazza, il quale sarà il presidente della compagine civica. Il ruolo di coordinatore sarà rivestito da Fabio Valente, considerato come “persona generosa, socialmente sempre attiva ed in grado di agevolare il percorso di condivisione degli obiettivi tramite la creazione di costanti e proficue occasioni di confronto”.

“Siamo l’unica forza politica che è presente da 7 anni sul territorio – ha affermato Valente – senza mai tirarsi indietro quando c’è da ascoltare i cittadini, valutando le loro critiche, le loro riflessioni e le loro proposte. La nostra comunità ha apprezzato il nostro impegno dandoci la fiducia alle elezioni e confermandola giorno per giorno con un sincero sostegno che vogliamo ripagare con i risultati che stiamo raggiungendo e continueremo a centrare nell’interesse di Serra San Bruno. Siamo e saremo – ha concluso – al servizio esclusivo dei serresi”.