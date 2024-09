Serra, rinasce il campetto di località Calvario

Restituire vita ad un luogo speciale, ad un posto che ha visto scandire momenti di svago e spensieratezza per tante generazioni di ragazzi. Con questo obiettivo, Michele Zaffino, Salvatore Zaffino e Fernando Staltari si sono rimboccati le maniche facendo rinascere il campetto di località Calvario. L’operazione ha richiesto alcune settimane di intenso lavoro ed un importante impegno economico, ma i tre grandi appassionati dello sport sono riusciti a realizzare un piccolo sogno.

Dopo anni di grigiore nei quali il campetto è rimasto inservibile, ecco finalmente un’esplosione di voci e di colori, un’allegria contagiosa di tanti ragazzi che si ritrovano per allenarsi e confrontarsi, all’insegna dei principi e delle sane regole dello sport.

“Un sogno – affermano i protagonisti di questo intervento – che non sarebbe stato possibile realizzare senza la collaborazione di un’Amministrazione aperta, capace di dare fiducia, disposta ad affidare un bene comune a singoli cittadini con l’obiettivo di creare servizi per la stessa comunità. La disponibilità del sindaco Alfredo Barillari e la nostra perseveranza in qualità di gestori – aggiungono – dimostrano, ancora una volta, quanto la sinergia fra amministratori e cittadini possa risultare vincente per realizzare piccoli progetti per il bene di tutti. Un ringraziamento va anche al responsabile del Settore Manutenzione Roberto Camillen per l’efficienza ed costante lavoro”.