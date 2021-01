Serra. Rientro a scuola, una delegata incontra il dirigente dell’Istituto comprensivo: “Accolte molte delle nostre istanze”

Una delegata dei genitori degli alcuni studenti frequentanti l’Istituto comprensivo “Azaria Tedeschi” ha incontrato, nella mattinata di oggi, il dirigente scolastico Giovanni Valenzisi al fine di avere delucidazioni sulle modalità di ripresa delle lezioni in presenza.

Secondo quanto spiegato dalla delegata, il dirigente si è dimostrato disponibile a valutare le istanze dei genitori relativamente alla possibilità di riorganizzare le attività per gli alunni che svolgono le lezioni in aule di ridotte dimensioni e che pertanto non consentono una perfetta aerazione visto che le finestre non possono essere lasciate aperte per l’intera durata delle lezioni. Tuttavia, su questo aspetto resta la difficoltà di individuare altri locali idonei.

È stato, inoltre, sollevato il problema di possibili assembramenti negli orari di entrata ed uscita ed è emerso che lo scaglionamento degli orari sarà tale da consentire un ingresso frazionato.

È stato poi richiesto di adottare il sistema della didattica mista, anche per andare incontro alle esigenze degli studenti con patologie, ma su questo aspetto il dirigente avrebbe precisato che si tratta di scelte di competenza regionale.

“Su diversi argomenti – sostiene la delegata – il dirigente è stato esaustivo, altri elementi restano però da chiarire ed approfondire. Non possiamo non rilevare che, nonostante le perplessità espresse anche per iscritto, l’Amministrazione non si è degnata di effettuare una convocazione per ascoltarci”.