Serra ricorda Nicola Callà e Bruno Vavalà: un anno fa il tragico incidente sulla Trasversale delle Serre

È passato un anno da quel giorno che ha privato la comunità delle Serre di due persone straordinarie che continuano ad essere amate, apprezzate, pensate. Erano le prime ore di una domenica di inizio estate quando le vite di Bruno Vavalà e Nicola Callà sono state stroncate a causa di un tragico incidente stradale nelle vicinanze dell’uscita di Simbario della Trasversale delle Serre. I media nazionali hanno parlato di due camerieri vittime di una fatalità, ma per Serra, Bruno e Nicola erano molto di più: erano lavoratori instancabili pronti al sacrificio, erano un figlio e un padre amorevoli, erano uomini generosi con la voglia di dare e di vivere. Erano – ognuno con le proprie caratteristiche, i propri modi, il proprio modo di approcciarsi agli altri – esempi da imitare.

Bruno Vavalà era un ragazzo di 23 anni che sin da piccolo aveva partecipato con entusiasmo alle attività dell’associazione “Il Brigante”, in particolare dedicandosi al suono dell’organetto e all’organizzazione delle manifestazioni concernenti “i giganti”. Per gli amici era “una persona di compagnia, timido ma dinamico, sempre pronto a fare la sua parte ed a partecipare a momenti di condivisione delle esperienze”. Qualche anno addietro aveva militato nell’under 19 della squadra di calcio a 5 “Virtus SBS”.

Nicola Callà era un impiegato di 60 anni che lavorava nel Centro per l’impiego di Serra San Bruno, ma amava dedicarsi a tanti altri piccoli lavoretti. Impegnato nella congrega della chiesa dell’Assunta di Maria de’ Sette dolori, aveva svolto il ruolo di consultore. Dedito alla famiglia, aveva quattro figlie per il futuro delle quali era disposto ad impegnarsi con tutte le sue forze. I colleghi di lavoro lo ricordano come “persona affettuosa, mite, generosa, calma e riservata”. A volte silenzioso, in quanto rispettoso della riservatezza altrui, aveva sempre un coinvolgente sorriso.

La loro scomparsa ha lasciato un dolore immenso, un ricordo indelebile, ma anche un insegnamento: da quel giorno c’è un’attenzione particolare è una consapevolezza maggior riguardo alla sicurezza stradale. In questa direzione si è mosso il “Gruppo 25 giugno” che ha avviato una campagna di sensibilizzazione mettendo in atto una serie di iniziative volte ad informare soprattutto i più giovani. La fiaccolata silenziosa del 16 luglio 2023 è stata il primo atto di un nuovo cammino. La popolazione continua a rivendicare il diritto di uscire dall’isolamento, di avere la possibilità di potersi spostare in tempi ragionevoli, ma soprattutto in piena sicurezza. Nessuno vuole più lacrime, silenzi, sconforto. Nessuno vuole più assistere ad eventi drammatici: prima di Bruno e Nicola tanti hanno perso la vita sull’asfalto. Volti che non incroceremo più, ma che non saranno dimenticati.