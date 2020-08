Serra, Riccardo Tucci illustra le novità del “Superbonus 110%”

Le tante opportunità offerte dalle misure governative per la riqualificazione energetica della casa saranno al centro della tappa di Serra San Bruno della campagna informativa “Superbonus 110%” che avrà luogo lunedì alle 18:00 presso l’anfiteatro di piazza Guido.

L’evento, che sarà introdotto dai conduttori della trasmissione “On the news” Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (direttore de “Il Meridio”), consentirà ai cittadini di essere informati su questa importante agevolazione: il deputato del Movimento 5 Stelle Riccardo Tucci (componente della Commissione Lavoro) risponderà alle domande illustrando i dettagli del provvedimento inserito nel Decreto rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus).

Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

L’evento si svolgerà nel rispetto della normativa vigente in relazione alle indicazioni di sicurezza sanitaria.