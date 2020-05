Serra, riapre il mercato alimentare

Torna il mercato all’aperto a Serra San Bruno, ma solo relativamente al settore alimentare. Scaduta l’ordinanza comunale che prevedeva la sospensione di tale attività ed alla luce delle disposizioni dell’ultimo Dpcm, il commissario straordinario Salvatore Guerra ha deciso di non rinnovare la vecchia ordinanza consentendo gli acquisti di carni, formaggi, frutta e di quanto è destinato al consumo alimentare.



Il mercato del giovedì si svolgerà come di consueto in piazza Nicola Calipari, nella zona più ampia e non nello spazio immediatamente retrostante l’ufficio postale.

La Polizia municipale ed altro personale di supporto saranno presenti sul posto sin dalla mattinata al fine di garantire il controllo del distanziamento sociale e le altre misure di sicurezza.

La ripresa del mercato agevola dunque gli acquisti, ma richiede comunque elevati livelli d’attenzione, oltre all’uso di guanti e mascherine.