Serra, riaperto il traffico tra la Certosa e Santa Maria del Bosco

A seguito della rimozione dei rami secchi e degli alberi che “presentavano chiari segni di altissimo pericolo di caduta, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, a causa della loro vetustà e della loro compromissione in termini di tenuta”,



il subcommissario straordinario del Comune di Serra San Bruno, Sergio Raimondo ha revocato “la chiusura al traffico veicolare e pedonale, limitatamente al tratto di strada compreso tra il viale Certosa/incrocio di Sant’Ugo di Lincoln e fino al piazzale di Santa Maria del Bosco solo per i giorni in assenza di condizioni meteo avverse”, mantenendo invece la disposizione per il tratto di viale Certosa compreso tra il Calvario e l’incrocio con via Sant’Ugo di Lincoln, ad eccezione dei cittadini residenti nella zona, dei dipendenti dell’Arma dei Carabinieri, dei proprietari di terreni agricoli con stalle e allevamenti di animali”.