Serra, riaperto al traffico il viale Certosa

È stata revocata, con atto del subcommissario Sergio Raimondo, l’ordinanza n. 179 del 14 maggio scorso con la quale era stata stabilita la chiusura al traffico veicolare e pedonale del tratto di strada compreso tra il Calvario e l’incrocio con via Sant’Ugo di Lincoln (solo per i giorni di quali non vi sono avverse condizioni meteo). La chiusura era stata disposta per consentire l’abbattimento di 9 alberi ritenuti soggetti a caduta (ed eliminati i rami pericolosi). Altri 3 alberi sono stati rimossi sul tratto che va dalla Certosa a Santa Maria del Bosco. Le operazioni di taglio e di potatura sono state effettuate dall’Azienda Calabria Verde nel rispetto dell’avifauna presente. Dunque, residenti e visitatori possono tornare a godere liberamente delle passeggiate sul fresco viale alberato.