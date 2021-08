Serra, restyling per la rivista “Santa Maria del Bosco”: obiettivo “combattere l’indifferenza verso la cultura”

Rilanciare la lettura, intensa come piacere e come strumento di conoscenza, “combattendo l’indifferenza nei confronti della cultura”. È questo lo scopo della rivista “Santa Maria del Bosco” che dopo 17 anni si rifà il look sottoponendosi ad un’operazione di restyling che coinvolge principalmente l’aspetto grafico (prime due pagine a colori).

A spiegare i dettagli della nuova edizione del “bimestrale ampio” è stato il direttore editoriale Domenico Calvetta che ha rilevato la tendenza odierna a “guardare solo le foto” ed ha spiegato la volontà di “promuovere il territorio” andando alla “scoperta del passato” ed esaltando “l’arte e l’artigianato locale”.

“Finora – ha affermato Calvetta – hanno prodotto oltre 1.500 articoli di cultura, nel 2014 è nato il nostro sito e abbiamo un gruppo Facebook per divulgare gli articoli. In qualche occasione siamo stati citati da ‘L’osservatore romano’. Ringrazio i nostri collaboratori volontari e gli sponsor che sostengono la nostra rivista, che vive anche grazie all’autofinanziamento”.

L’esperto Domenico Pisani ha evidenziato “il ruolo delle fonti e dei documenti” specificando che “bisogna appropriarsi della storia senza filtri”, mentre il professor Luigi Vavalà si è soffermato sul fenomeno della “lettura sequenziale” precisando che “comunque anche le immagini sono veicolo di pensiero”. “La rivista – ha aggiunto – ha margini di miglioramento e vuole tenere il legame con il territorio volgendo poi lo sguardo verso situazioni globali”.