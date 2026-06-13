Serra. Registro tumori, l’associazione “Incrociamenti” smuove le acque: “Incontro pubblico per chiederne l’attivazione immediata”

“In Calabria, nell’ambito della sanità e dei diritti socio/assistenziali, c’è un vuoto, silenzioso e grave: il Registro dei tumori regionale. Per la mancanza o, per meglio dire, per il non funzionamento del Registro dei tumori non sappiamo quante persone si ammalano, dove, di cosa. Non sappiamo se in un qualsiasi paese della Calabria ci sono più casi del normale. Non sappiamo se c’è da indagare su acqua, aria, territorio”.

L’associazione “Incrociamenti” tiene alta l’attenzione su un tema delicato e organizza – in collaborazione con la parrocchia San Biagio – per il 25 giugno un incontro con Istituzioni, oncologi, medici di base, una rappresentanza dell’Ordine dei medici di Medicina generale e i cittadini per approfondire l’argomento.

“In altre regioni – sostiene l’associazione – il Registro serve a prevenire. In Calabria serve a non sapere. E l’indifferenza delle istituzioni è assordante, nonostante l’esistenza di una legge regionale. Nessun piano, nessuna urgenza, nessuna risposta. Di conseguenza, senza dati non si fa prevenzione e, senza prevenzione, quando arriva il tumore è troppo tardi”.

Ad avviso della compagine, “il compito dei cittadini, dei comitati e delle associazioni è quello di mettere in campo ogni azione possibile per rompere questo silenzio istituzionale” e, pertanto, si muove per avere dei risultati anche perché “da cittadini liberi pretendiamo che il Registro dei tumori, che dovrebbe esistere in Calabria da anni, funzioni”. Si tratta infatti di uno strumento base: “si mappano i casi, si capisce se ci sono cluster anomali, si adottano forme di prevenzione, si fa pressione su sospette cause ambientali. Ma, purtroppo, è fermo. Nessuno ne parla. È diventato ‘normale’ non averlo. E allora bisogna ricordare che dietro la mancanza di dati ci sono vite, dolore, sofferenza. Il Registro dei tumori non è burocrazia. È prevenzione mancata”. La richiesta è di attivare lo strumento immediatamente “non tra 5 anni. Non quando ci saranno fondi”.

“Il peso di ogni omissione – sentenzia il gruppo – graverà sulla coscienza di chi ha il dovere di tutelare la salute. Per questo motivo e per capirne di più, con specialisti della materia, medici e istituzioni abbiamo organizzato l’incontro riportato in locandina. L’invito è rivolto a tutti: sindaci, medici di base, medici specialisti, personale sanitario e parasanitario, cittadini di tutto il comprensorio”.