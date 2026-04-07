Serra, Regio replica a Barillari: “Bagni del cimitero ancora chiusi, è propaganda pre-elettorale”

“È solo propaganda pre-elettorale del sindaco. I bagni del cimitero, infatti, sono ‘regolarmente’ chiusi”. Il consigliere di minoranza Vito Regio dà una versione contraria rispetto a quello del primo cittadino dopo aver effettuato un sopralluogo sul posto.

L’esponente di “Per Serra insieme” sostiene inoltre che Barillari “non avendo modo di replicare alla pessima figura relativa alle condizioni pietose di località Santa Maria del Bosco ha pensato di distogliere l’attenzione sponsorizzando i bagni del cimitero”.



Da un controllo pomeridiano è poi emerso che i bagni risultano effettivamente aperti ed utilizzabili.

Lo scontro, che costituisce la prosecuzione del canovaccio seguito nel corso della consiliatura, fa da apripista alla battaglia politica che si aprirà con la presentazione delle liste.