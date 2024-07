Serra, Regio insiste: “Questa maggioranza ha fatto sprofondare il Comune”

Continua senza soluzione di continuità il botta e risposta tra minoranza e Amministrazione comunale. Dopo le controdeduzioni del sindaco Alfredo Barillari, il consigliere Vito Regio torna all’attacco e accusa gli inquilini di Palazzo Tucci di aver fatto “sprofondare il Comune di Serra San Bruno”.

Dopo aver ricordato la professione che svolge, Regio rivendica il proprio “coraggio di denunciare” e sostiene che con il Consiglio comunale con cui è stato dichiarato il dissesto a “fare una brutta figura è stato solo il sindaco”.

Scenario simile si sarebbe verificato quando in un civico consesso è stato “portato uno dei responsabili per farmi convincere che era corretto vendere i loculi cimiteriali a 350 euro indistintamente dalle condizioni economiche del richiedente. Anche in quell’occasione – aggiunge sarcasticamente – ho pensato male; perché facendo un paragone con i comuni limitrofi ho ritenuto troppo ‘privilegiata’ la concessione di un loculo a quel prezzo”. L’esponente di ”Per Serra Insieme” invita i serresi a “fare visita al cimitero” per darsi una risposta e si chiede “chi sarebbero queste persone che stanno dando l’anima per risollevare le sorti di un paese lasciato allo sfacelo” perché “dopo tre anni e mezzo hanno distrutto quello che era ancora in piedi”.

Regio afferma inoltre di frequentare il Comune in orari in cui il primo cittadino non sarebbe presente perché la giornata di quest’ultimo “inizia un po’ più tardi” e insiste nel ritenere eccessivi i costi per l’acquisto del Porter.

Il rappresentante di opposizione asserisce che la controparte “dovrebbe imparare la differenza tra vincolo di inedificabilità e cambio di destinazione d’uso” e ribadisce una domanda già posta: “hai il coraggio di dire che la riqualificazione non interesserà terreni di parenti di qualche consigliere comunale?”.

Sicuro di non essere smentito, Regio tocca il tasto dei ritardi nei pagamenti degli stipendi dei dipendenti e fa intendere che “dopo la richiesta di qualcuno, i soldi sono magicamente spuntati”.