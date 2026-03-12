Serra, referendum costituzionale: la Lega spiega le ragioni del Sì

La sezione cittadina della “Lega – Salvini Premier” di Serra San Bruno informa la cittadinanza che domenica 15 marzo, a partire dalle ore 9.30, sarà presente con un gazebo informativo in piazza Azaria Tedeschi per illustrare ai cittadini le ragioni del Sì al referendum costituzionale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di “promuovere un momento di confronto e di informazione su una riforma importante per il futuro delle istituzioni italiane, volta a rendere lo Stato più efficiente, moderno e vicino ai bisogni dei cittadini”.

“Siamo a disposizione – spiega il coordinatore cittadino Fabio Valente – per spiegare i contenuti della riforma e per dialogare con i cittadini, in uno spirito di partecipazione e confronto democratico. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare perché il referendum rappresenta un momento fondamentale di democrazia. Informarsi, confrontarsi e votare consapevolmente significa contribuire al futuro del nostro Paese”.