Serra, redatto il nuovo Piano di Protezione Civile Comunale

“Il Comune di Serra San Bruno – come si legge in una nota a firma del Commissario Straordinario Salvatore Guerra e del Sub-Commissario Straordinario Sergio Raimondo, – attesa l’importanza primaria e strategica della Protezione Civile, soprattutto in chiave di previsione e prevenzione dei rischi multifattoriali, ha avviato la riorganizzazione del servizio al fine di poter garantire alla popolazione una risposta tempestiva ed efficace per fronteggiare le prime necessità in caso di emergenze.



In tale ottica sono stati interessati gli uffici preposti per la predisposizione di un piano redatto in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

Ciò si è reso necessario in quanto lo strumento vigente, approvato nel 2009 ed aggiornato nel 2012, non è adeguato alle attuali esigenze di Protezione Civile.

“Gli uffici interessati – informa il Comune – hanno redatto e sottoposto all’approvazione un piano redatto tenendo conto dell’evoluzione normativa in materia con particolare riferimento alle linee guida approvate dalla

Regione Calabria con Delibera della Giunta Regionale n. 611 del 20/12/2019.

In particolare sono stati introdotti nel piano per i rischi di incendi boschivi e di interfaccia/meteorologico (neve, gelate e venti forti)/sanitario, i relativi scenari ed i modelli di intervento.

In data odierna il piano redatto sarà messo in pubblicazione per 30 giorni sul sito dell’Ente (www.comune.serrasanbruno.vv.it) per consentire a chiunque di produrre osservazioni, suggerimenti ed informazioni mirate al suo miglioramento.

Ultimato il periodo di pubblicazione e dopo la valutazione delle eventuali osservazioni, suggerimenti ed informazioni pervenute, si procederà con l’approvazione definitiva.

Dopo l’approvazione si procederà con l’individuazione e la nomina di tutte le figure previste nel piano (Coordinatore, Responsabili di funzione, componenti Unità Tecnica Mobile Comunale)”. Infine, nel solco di una attività di prevenzione condivisa e sinergica, con Delibera n. 7/2020 è stato

approvato il nuovo regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile – specifica il comunicato – il 17 giugno scorso è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’adesione rivolto a tutti i

cittadini”.