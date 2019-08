Serra. Recuperata l’area pic-nic di Santa Maria, Gallè: “Lavoriamo per rendere la città più accogliente” [FOTO]

“Con il recupero dell’area pic-nic nei pressi di Santa Maria del Bosco abbiamo voluto offrire ulteriori possibilità di svago e relax a turisti e residenti che, in questa stagione, desiderano trascorrere qualche ora in serenità e a stretto contatto con la natura. Questo intervento, l’ultimo di una lunga serie, contribuisce a rendere la nostra città più vivibile ed appetibile e ribadisce la nostra attenzione per il territorio”.

A manifestare soddisfazione è l’assessore alla Manutenzione Antonio Gallè che ringrazia il commissario regionale di Calabria Verde Aloisio Mariggiò, la responsabile del distretto di Serra Lucrezia Zurzolo, il commissario del Parco delle Serre Giuseppe Pellegrino ed il direttore Francesco Pititto.

“Oltre al recupero dei vecchi tavoli – precisa Gallè – sono stati installati 10 nuovi tavoli ed è stata ripristinata una fontanella all’interno della stessa area, che adesso è maggiormente accogliente. L’Amministrazione comunale continuerà a lavorare per rendere Serra San Bruno sempre più desiderabile e per stimolare quelle forme di turismo che vanno nella direzione della valorizzazione dei luoghi d’eccellenza e dello sviluppo sostenibile”.