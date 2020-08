Serra, rami pericolanti sulla strada adiacente al parco di San Rocco: disposta la chiusura al transito

A seguito della segnalazione dei Vigili del Fuoco connessa ad un intervento effettuato per la verifica di rami pericolanti in località San Rocco, il commissario straordinario Salvatore Guerra ha emesso un’ordinanza, valevole fino a cessata necessità, per disporre “la chiusura al transito veicolare e pedonale della strada comunale di San Rocco ad esclusione dei proprietari di terreni agricoli con stalle e/o allevamenti di animali a cui è consentito l’accesso solo nelle giornate in assenza di condizioni meteo avverse (vento, forte pioggia, ecc.) per come individuate con Bollettino nazionale e/o regionale della Protezione Civile”.