Serra. Ragazza avverte un malore, cade pesantemente e batte con il volto: salvata dai cittadini

Si è rivelata fondamentale la prontezza di riflessi di alcuni cittadini che sono letteralmente riusciti a salvare la vita ad una ragazza. Erano le 23:30 circa di ieri, quando la giovane, colpita da un improvviso malore, è caduta pesantemente battendo con il volto contro il granito della parte di Corso Umberto I° ricadente nel quartiere di Spinetto (precisamente nella zona della cosiddetta “Chiesuledha”). La scena è stata vista da tre persone (tra cui un appartenente all’Arma dei Carabinieri fuori servizio) che si sono precipitati dall’altra parte della strada prestando un primissimo soccorso e, in particolare, uno degli intervenuti, ha applicato un messaggio cardiaco (che ha permesso al sangue di defluire verso l’esterno e quindi impedendo il soffocamento) allertando, unitamente ad altri cittadini sopraggiunti, i soccorsi. La giovane ha perso molto sangue e la concretizzazione degli aiuti ha richiesto lucidità e freddezza. Grazie alla disponibilità del conducente di un veicolo che stava transitando, la ragazza è stata posta sull’auto in modo da effettuare un veloce trasporto all’ospedale “San Bruno”. Qui, i medici hanno provveduto ad applicare cure più opportune e ad eseguire i dovuti esami. Gli stessi medici hanno riconosciuto come l’azione dei cittadini si sia rivelata decisiva. Dunque, un intervento puntuale che merita il plauso di tutta la comunità.