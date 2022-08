Serra, ragazza aggredita da un randagio: soccorsa dai Carabinieri

Una ragazza è stata aggredita in serata da un randagio nei pressi del parco giochi di località Calvario. La 15enne stava portando a spasso il proprio cane, quando il randagio (si tratterebbe di un maremmano bianco che di solito girovaga nel quartiere di Spinetto) si è avventato procurandole ferite alla mano, al braccio e alle spalle. La giovane è stata tempestivamente soccorsa dai Carabinieri, che sono usciti dal Comando Stazione che si trova proprio nel luogo dove sono accaduti i fatti e sono riusciti ad allontanare il cane. La ragazza è stata portata in Pronto Soccorso, dove le è stata somministrata l’antitetanica. Secondo quanto riferiscono i genitori, non sarebbe la prima volta che il randagio si rende protagonista di episodi simili. Torna d’attualità, dunque, il problema del randagismo: l’ultimo caso noto di aggressione si era verificato nell’estate 2020 su via Guardaboschi Mulè.