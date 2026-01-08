Serra, Raffaele Campese nominato coordinatore cittadino di “Italia Viva”: “La politica deve essere fondata su dialogo, competenza e impegno”

Raffaele Campese è stato nominato coordinatore cittadino di “Italia Viva” di Serra San Bruno. La designazione è avvenuta nell’ambito del percorso di rafforzamento organizzativo del partito sul territorio, con l’obiettivo di consolidare una presenza politica attiva e radicata nella comunità.

“Accolgo questo incarico con profondo senso di responsabilità – ha dichiarato Campese – consapevole dell’importanza del ruolo che mi è stato affidato. Il mio impegno sarà orientato a promuovere un’azione politica seria, costruttiva e attenta alle reali esigenze dei cittadini, con particolare riferimento ai temi della sanità, dei servizi e dello sviluppo del territorio”.

Il nuovo coordinatore cittadino ha voluto inoltre ringraziare il coordinamento provinciale e regionale per la fiducia accordata, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e del confronto costante con la cittadinanza.

“Intendo operare con spirito di servizio e disponibilità all’ascolto – ha concluso Campese – affinché Italia Viva possa rappresentare a Serra San Bruno un punto di riferimento credibile per chi crede in una politica fondata sulla competenza, sul dialogo e sull’impegno concreto”.