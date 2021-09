Serra, pubblicato l’avviso pubblico per il potenziamento dei centri estivi

Il Comune di Serra San Bruno ha provveduto a pubblicare l’Avviso pubblico per “il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori 3-17 anni”. Sono dunque aperti i termini per la presentazione di istanze finalizzate all’individuazione dei soggetti interessati all’organizzazione e alla gestione di queste attività:l’istanza va presentata entro e non oltre le ore 13 del 17 settembre.

Al fine di promuovere la partecipazione alle attività il Comune riconoscerà alle famiglie che presentano i requisiti previsti in un successivo avviso, voucher economici spendibili presso i soggetti che avranno manifestato il proprio interesse nell’ambito della presente procedura.

Tra questi soggetti, le singole famiglie sceglieranno in base alle proprie autonome valutazioni.

Saranno in ogni caso previsti criteri di priorità nell’accesso ai servizi per “assicurare il sostegno ai bisogni delle famiglie con maggiori difficoltà nella conciliazione fra cura e lavoro (per esempio famiglie con figli disabili, nuclei familiari in condizioni di fragilità, nuclei familiari in situazione di difficoltà economiche, nuclei familiari monoparentali, ecc.)”.

Il bando rappresenta “una misura di sostegno alle famiglie, con particolare attenzione per quelle più vulnerabili della città di Serra san Bruno favorendo, per i figli con età ricompresa nella fascia 3-17 anni, la frequentazione dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, che rappresentano un’importante opportunità di apprendimento, di divertimento e di espressione oltre che costituire un valido strumento di integrazione sociale e di supporto educativo”.