Serra, pubblicato l’avviso pubblico per il Contributo annuale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione

Il Comune di Serra San Bruno ha provveduto a pubblicare “l’Avviso pubblico di concorso per la formazione della graduatoria degli aspiranti all’assegnazione per il 2023 – Fondo anno 2024 – del Contributo annuale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione”. La domanda per l’assegnazione del contributo deve essere redatta obbligatoriamente sull’apposito modello fornito gratuitamente, che potrà essere ritirato presso gli uffici del Settore Socio-culturale del Comune di Serra San Bruno o scaricato direttamente dal sito www.comune.serrasanbruno.vv.it.

La domanda dovrà essere inviata via PEC all’indirizzo PEC: info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Serra San Bruno, sito in piazza Carmelo Tucci, n. 1, Serra San Bruno, entro le ore 13.00 del 31 gennaio 2024.

La domanda dovrà essere sottoscritta in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Alla stessa dovranno essere allegati:

• Attestazione ISEE con validità per l’anno 2023;

• Copia del contratto di locazione regolarmente registrato con indicazione del canone mensile e copia pagamento imposta di registro (Mod. F23) relativo al rinnovo del contratto di fitto anno 2022 o documento attestante l’adesione alla cedolare secca;

• Dichiarazione di non essere percettori di misure di intervento statale rilevante ai fini IRPEF (reddito di cittadinanza, NASPI, ecc.);

• Attestazioni – ricevute di pagamento del canone di locazione dell’immobile per il periodo di cui si chiede il contributo. Il contributo decorre dal l° Gennaio 2023, o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, e fino al 31 Dicembre 2023, o fino alla data di cessazione del contratto di locazione se antecedente. Il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto di locazione, calcolato in mesi interi ed in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni;

• Certificato storico di residenza per gli immigrati;

• Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Qui puoi trovare l’Avviso pubblico ed il modulo di domanda: