Serra, pubblicato l’Avviso di selezione per ex percettori di mobilità in deroga

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Serra San Bruno l’Avviso di Selezione per la “Manifestazione d’Interesse rivolta ad Enti Pubblici per la presentazione di percorsi di politiche attive per la realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga”.

Possono presentare domanda, per essere inseriti in percorsi di politica attiva presso l’Ente, i soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga aventi i requisiti richiesti dall’Avviso.

I destinatari degli interventi sono i soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga, con decreto della Regione Calabria o provvedimento equipollente, ed esclusi dal beneficio diretto dell’indennità di mobilità per l’anno 2016 dall’Accordo quadro del 07/12/2016 per effetto della vigente normativa. I soggetti interessati, al momento di presentazione dell’istanza ai percorsi di politica attiva, devono:

1 essere disoccupati ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 e s.m.i. da almeno sei mesi;

2 avere una Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) valida e aver sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato ai sensi del D.Lgs.150/2015 presso i Centri per l’Impiego;

3 non aver riportato condanne penali;

4 non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministratiti iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

5 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

6 essere residenti nella regione Calabria;

7 non essere ricompresi tra i soggetti, per i quali si è proceduto alla reiezione delle istanze di mobilità in deroga, identificati negli Allegati A e B di cui al DDG n. 4877 del 12 maggio 2017 pubblicato sul BURC n. 61 del 27/06/2017, avente ad oggetto “Istanze di mobilità presentate nell’anno 2014 – presa d’atto determinazioni Inps Calabria”;

8 non essere beneficiari di trattamenti Inps (Naspi, Dis-Coll, altra indennità di disoccupazione);

9 non essere inseriti nei percorsi di tirocinio del Programma “Garanzia Giovani” o nei percorsi di tirocinio dell’Avviso pubblico “Dote Lavoro e Inclusione attiva” della Regione Calabria di cui al DDG n. 12951 del 22/11/2017;

10 non essere stati avviati in altre iniziative regionali di politica attiva del lavoro quali: DDG n. 2285 del 09/03/2016 – “Uffici Giudiziari”, DDG n. 8859 del 28/07/2016 e s.m.i. – “MIUR”, DDG n. 6160 del 31/05/2016 e s.m.i. – “Beni Culturali”;

I progetti, che riguarderanno un massimo di 30 unità, avranno una durata di 12 mesi, con un impegno massimo di 20 ore settimanali. Ogni destinatario potrà partecipare ad un solo percorso di politica attiva nelle modalità del tirocinio di inclusione sociale. Al singolo tirocinante competerà un’indennità mensile pari a 500 euro, erogata bimestralmente, per un contributo massimo totale concedibile pari a 6.000 euro.