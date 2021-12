Serra, pubblicato il nuovo avviso per i buoni spesa

Il Comune di Serra San Bruno ha pubblicato l’avviso pubblico denominato “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” . L’avviso, che mira a rappresentare un sollievo per le famiglie colpite dalla crisi economica scaturita dall’emergenza sanitaria da Covid-19, consente di ottenere – a seconda delle condizioni familiari – fino ad un massimo di 600 euro. Metà di questo importo può essere destinata all’acquisto di generi di prima necessità, l’altra metà può essere utilizzata per il rimborso dei canoni di locazione sostenuti nell’anno in corso (per contratti regolarmente registrati e comunque per le famiglie che non godono di altre agevolazioni per la stessa finalità) o di fatture per energia elettrica e per il pagamento o rimborso

delle spese per utenze domestiche (acqua e Tari). I cittadini possono presentare una sola domanda per nucleo familiare entro le ore 13 del 17 gennaio allegando la documentazione richiesta. Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 137.717,52 euro.

“Nessuno – ha commentato l’assessore Carmine Franzè – deve rimanere indietro. L’impegno dell’Amministrazione comunale e dell’Ufficio Politiche sociali per sostenere i più deboli prosegue, soprattutto in questa delicata fase della pandemia”.

È possibile scaricare l’avviso ed il modulo di domanda dal sito www.comune.serrasanbruno.vv.it