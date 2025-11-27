Serra, prove d’intesa nelle opposizioni: censoriani più vicini a Figliucci, Giancotti e Tassone

Foto in posa, come nelle ricorrenze di famiglia, volti sorridenti ma non troppo, aria di intesa suggellata o quasi. Sembrerebbe essere stato raggiunto un accordo di massima tra i gruppi “Serra al centro”, “Per Serra insieme”, i forzisti di Adriano Tassone e i democratici di Valeria Giancotti. Nessuna nota ufficiale, ma l’esposizione a mezzo social è una prova inconfutabile. Non è un bluff, è qualcosa di diverso dalla semplice ostentazione. Niente di definitivo, perché nessuno al momento va oltre il “stiamo ragionando” e perché di convention unitarie poi cancellate con un colpo di spugna al momento di stringere sul nome del candidato a sindaco se ne sono già viste ed hanno pure lasciato il segno. Di certo, c’è un segnale: potenzialmente c’è un’ossatura di lista, magari da rimodellare e definire, che può essere in campo. Così fosse, il quadro attuale conterebbe tre compagini: questo raggruppamento appena delineato andrebbe a confrontarsi con “Liberamente” che esprime l’Amministrazione comunale uscente capitanata dal sindaco Alfredo Barillari ed il gruppo “Uniti per Serra” dei consiglieri di minoranza Luigi Tassone e Antonio Procopio. Dei tre schieramenti (sempre che non ci sia un’ulteriore semplificazione, tutt’altro che da escludere), l’unico ad avere allo stato un candidato a sindaco già scelto è “Liberamente”, sia per una questione di continuità sia per via di una leadership non contestabile. Nel nuovo gruppo si fa strada l’idea di una guida al femminile (in pole position Valeria Giancotti, outsider Maria Rosaria Franzé), scalano leggermente le quotazioni di Walter Lagrotteria o Pino Raffele, mentre restano da definire quelle di Biagio Figliucci. Se è troppo presto per parlare di programmi, non lo è invece per selezionare chi avrà il compito di trascinare. Dopo le festività natalizie sarà tempo di fare sintesi su tutto: preparare strategie e coagulare il consenso non è facile soprattutto in una fase di distacco della gente dalla politica e dunque non c’è più spazio per l’attendismo. Intanto, su un fattore non si può discutere: l’era del monocolore e delle coalizioni ricalcanti gli schemi nazionali è superata.