Serra, pronto all’apertura il campo da pallavolo

La Asdmfs Sport Management continua a investire nello sport e nell’aggregazione sociale, ampliando uno spazio già esistente e diventato nel tempo punto di riferimento per giovani e appassionati. Dopo il campo da calcio, già realizzato e vissuto dalla comunità, arriva ora una nuova importante novità: l’aggiunta del campo da pallavolo.

Un passo in avanti che amplia l’offerta sportiva e rafforza l’idea di uno spazio dedicato non soltanto alla pratica agonistica, ma anche alla condivisione, al divertimento e alla crescita dei ragazzi attraverso lo sport.

A sostenere e rendere possibile questo nuovo ampliamento sono stati Michele Zaffino, Salvatore Zaffino e Fernando Staltari, che hanno contribuito alla realizzazione del nuovo campo da pallavolo, pensato come luogo di incontro e aggregazione sportiva, dove vivere momenti di socialità e partecipazione.

L’obiettivo è quello di creare un ambiente sempre più inclusivo e dinamico, capace di ospitare diverse discipline sportive e coinvolgere un numero crescente di giovani e famiglie.

Il nuovo spazio sarà inoltre protagonista di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: dal 15 giugno al 15 luglio si svolgerà infatti il “Calvario Summer Games – Seconda Edizione”, un evento targato Asdmfs Sport Management che unirà sport, divertimento e momenti di aggregazione. Un mese di attività e iniziative che conferma la volontà di valorizzare il territorio e offrire opportunità concrete di incontro attraverso lo sport.

Con l’aggiunta del campo da pallavolo, la Asdmfs Sport Management continua così a costruire un progetto sempre più completo, dove calcio e pallavolo diventano strumenti di crescita, comunità e inclusione.