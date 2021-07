Serra, pronti a partire i Tavoli tematici per la costruzione del Piano di Zona: i dettagli

L’Ambito territoriale di Serra San Bruno ha avviato il processo di costruzione del Piano di Zona e la definizione degli obiettivi da perseguire per ciascuna delle aree tematiche. Questa costruzione passa attraverso l’organizzazione di Tavoli tematici atti a favorire un’ampia partecipazione dei soggetti istituzionali (Regione, Enti locali, Azienda sanitaria provinciale, Amministrazioni periferiche dello Stato) e dei soggetti sociali (Istituzioni, Fondazioni, Associazioni di volontariato, Cooperative sociali, Libere Associazioni, Enti con finalità religiose e altre Organizzazioni private) deputati a parteciparvi.

Tutti i soggetti interessati a partecipare al percorso di progettazione partecipata del Piano sociale di zona possono trasmettere apposita istanza, al seguente indirizzo pec: pec@comune.serrasanbruno.vv.it. Il termine per la presentazione delle istanze, inizialmente fissato per il 19 luglio, è stato prorogato al 26 luglio, alle ore 13, per consentire un’ampia partecipazione.

I tavoli di lavoro avranno per oggetto diverse macroaree tematiche: Inclusione sociale, Povertà e inclusione sociale, Immigrazione, Famiglia, Infanzia, Minori in condizione di disagio, Giovani, Anziani, Disabilità, Dipendenze.

Biagio La Rizza