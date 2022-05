Serra pronta ad ospitare una delle tappe della Run4hope

Il 26 maggio, Serra San Bruno ospiterà una delle tappe della staffetta nazionale, in programma dal 21 al 29 maggio, della Run4hope. La Onlus italiana, grazie al binomio corsa-solidarietà, cerca di unire più persone possibili. I soldi ricavati da questa manifestazione andranno all’Ail per la ricerca contro le leucemie, i linfomi e i mielomi.

La tappa in programma presso la cittadina della Certosa partirà alle ore 17:00 da Piazza Monsignor Barillari, dove avverrà la raccolta delle donazioni, e proseguirà verso il Santuario di Santa Maria del Bosco.

Biciclette, passeggini e tricicli saranno i benvenuti. Alla gara prenderà parte pure un gruppo di runner-camminatori provenienti da Soverato.

“La nostra Amministrazione – ha commentato il sindaco Alfredo Barillari – ha il piacere di ospitare un momento molto importante di sport e solidarietà, ringraziando per l’impegno e la collaborazione Asd CorriCastrovillari, che per il secondo anno consecutivo partecipa all’organizzazione di tale manifestazione in Calabria, e la Poliporto Soverato, nella persona di Rocco Migliorino, per l’aiuto dato e per la raccolta delle donazioni”.