Serra, promossa una passeggiata silenziosa contro la guerra

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alfredo Barillari, invita la comunità a partecipare alla passeggiata silenziosa che muoverà da piazza Tedeschi fino al palazzo municipale. L’iniziativa – che avrà luogo domani sera, al termine della presentazione del libro “Il loro grido è la mia voce, poesie da Gaza” (indicativamente alle 18) – è stata promossa unitamente alle associazioni “Terre bruniane” ed “Il Brigante” ed in collaborazione con Emergency. Al termine di essa, sarà posizionato uno striscione contro la guerra.

“Si tratta – spiega l’assessore Sabina Maiolo – di un momento di riflessione, raccoglimento e presa di coscienza contro ogni forma di violenza. Un gesto semplice, ma carico di significato. Camminiamo insieme per chi non può farlo, per chi non ha voce. Nessun discorso, nessuno slogan urlato. Solo passi, silenzio e consapevolezza.