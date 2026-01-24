Serra, Procopio e Tassone: “Rimpasto di Giunta a fine legislatura: scelta incomprensibile e inutile al paese”

“Apprendiamo dalla stampa del rimpasto di Giunta deciso dal sindaco Barillari, una scelta che appare profondamente incomprensibile a soli quattro mesi dalle elezioni e in un contesto di prorogatio rispetto alla naturale scadenza della consiliatura”.

I consiglieri comunali di minoranza Antonio Procopio e Luigi Tassone vanno all’attacco criticando la rimodulazione finale dell’Esecutivo e mettono nel mirino “un atto che, oltre a risultare oggettivamente inutile, sembra rispondere più alla necessità di mantenere equilibri interni alla maggioranza e di gestire possibili malumori politici che a una reale attenzione verso l’interesse del paese”.

Secondo gli esponenti di “Uniti per Serra”, “non si comprende infatti quale possa essere il senso di sostituire un assessore agli sgoccioli della legislatura, quando non vi è più il tempo materiale per incidere in maniera concreta sull’azione amministrativa. Siamo certi che la decisione non sia stata assunta per i circa mille euro di indennità che percepirà il nuovo assessore, ma resta del tutto poco chiara, in tutta onestà, la reale necessità di questo avvicendamento”.

Inoltre, per Procopio e Tassone “anche quest’ultimo atto del sindaco Barillari conferma purtroppo come, nei fatti, egli abbia finito per incarnare proprio quei vizi della politica che a parole dichiarava di voler combattere. Del tanto annunciato cambiamento, infatti, si è visto ben poco. I cittadini – concludono guardando alla competizione della prossima primavera – meritano serietà, coerenza e scelte orientate esclusivamente al bene della comunità, non operazioni di facciata utili solo a risolvere equilibri politici interni alla maggioranza”.