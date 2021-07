Serra, Procopio e Tassone: “L’Amministrazione non ha il controllo della situazione, la confusione sulla procedura per l’area pic-nic lo dimostra”

“Il balzello di nomine e dimissioni in seno alla Commissione per la procedura di selezione per l’affidamento della gestione delle aree pic-nic di località Santa Maria del Bosco e Rosarella conferma la confusione amministrativa che attanaglia il Comune di Serra San Bruno e dimostra come l’Amministrazione comunale non abbia il controllo della situazione”.

I consiglieri di opposizione Antonio Procopio e Luigi Tassone rimarcano ancora una volta quelle che ritengono “criticità” nel palazzo municipale e si domandano “se la vicenda emersa con la nota lettera del geometra Camillen abbia generato destabilizzazione”.

“In questa storia – spiegano gli esponenti di minoranza – si può facilmente notare il clima di sbandamento esistente attorno all’Amministrazione che non riesce a svolgere efficacemente il suo ruolo di indirizzo e controllo. Fatti salvi il costante impegno e la professionalità dei dirigenti, non possiamo ignorare errori ed inesattezze negli atti che derivano, come avevamo già sottolineato per alcune delibere, dal mancato controllo dell’organo politico. In effetti, da questa procedura – che vede una sola offerta presentata, e che nonostante 4 determine, di cui una che prevede la nomina di un componente esterno, non è ancora conclusa – traspare disordine amministrativo e fa supporre che ci sia qualcosa di poco chiaro”.

“Nella Commissione – raccontano Procopio e Tassone – risulta inizialmente nominato presidente il responsabile dell’Area Vigilanza Nazzareno Mannella ed è presente il geometra Roberto Camillen, che poi è stato sostituito dal geometra Graziano Mandaliti. Successivamente, con determina dell’8 luglio pubblicata stranamente solo il 14 luglio, lo stesso Mandaliti e Mannella vengono sostituiti con la dottoressa Brunella Tripodi, che figura erroneamente come responsabile del Settore Urbanistica, e nuovamente con il geometra Camillen, che figura erroneamente come responsabile dell’Area Vigilanza e che diventa addirittura presidente della Commissione. Con un’ulteriore determina del 16 luglio viene preso atto, di nuovo, dell’indisponibilità di Camillen a fare il presidente, ruolo che viene affidato al segretario generale Maria Vittoria Pastore. In quest’ultima versione, compare anche l’architetto Nicola Carnuccio proveniente dal Comune di Satriano. Questo dà l’idea del caos e del disagio amministrativo che ormai regnano sul Comune. Noi – concludono i consiglieri di minoranza – chiediamo trasparenza e recupero della lucidità, perché, se già dopo pochi mesi l’Amministrazione sembra essere svuotata di energie, si prospettano momenti difficili per la nostra città a causa dell’inesperienza e dell’incapacità politico-amministrativa”.