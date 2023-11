Serra, Procopio e Tassone attaccano Barillari sulla questione acqua: “Hanno aderito definitivamente a Sorical, hanno fatto il contrario di ciò che dicevano dai palchi”

“Personaggi diversi, anzi opposti, che con il tempo e, a seconda delle occasioni, si trasformano assumendo un profilo più conveniente”. I consiglieri comunali di minoranza Antonio Procopio e Luigi Tassone vanno all’attacco dell’Amministrazione comunale criticandone le scelte e parlando di “esagerata incoerenza”. “In campagna elettorale – sostengono i due esponenti del Pd – il duo Barillari-Federico sbandierava la realizzazione del distacco da Sorical, facendola passare come un’operazione semplicissima, ed il raggiungimento dell’autonomia idrica. Peccato che appena giunto sul palazzo municipale il famoso duo si sia reso protagonista dell’operazione esattamente contraria”.

“Infatti – spiegano Tassone e Procopio – l’Amministrazione non ha presentato alcun ricorso al TAR né ha mostrato alcun segno di opposizione ad Arrical. A poco valgono le frasi e le giustificazioni del sindaco, che sono peraltro inutili visto che abbiamo piena consapevolezza di cosa significhi Arrical. La realtà è una sola e cioè che la Giunta Barillari ha sposato nella forma e nella sostanza l’idea di Sorical. Non c’è nessuna discontinuità, nessun distacco, nessuna autonomia, ma solo tante, troppe parole al vento pronunciate dai palchi che ora si cerca maldestramente di dimenticare e occultare”. I due rappresentanti dell’opposizione insistono su questo concetto e rimarcano che “nonostante i soliti giochi di parole, il sindaco non può negare che non c’è differenza fattuale fra il prima ed il dopo: le sue celebri esibizioni sul distacco da Sorical non si basavano sulla natura pubblica o privata della società ma sul fatto che l’acqua non era considerata buona. Oggi i discorsi sulla potabilità dell’acqua sono spariti e per nascondere quello che è stato compiuto si tenta di distrarre i serresi evitando in ogni ragionamento di nominare la qualità dell’acqua”. Secondo Procopio e Tassone, “l’Amministrazione Barillari si è legata a doppio filo ad Arrical/Sorical ed a tutto ciò che essa comporta. Barillari ha disconosciuto e rinnegato ciò che ha sempre detto e Sorical in questo modo rimarrà per sempre presente. Barillari ricordi cosa diceva e cosa faceva e, almeno per pudore, getti la maschera e non neghi a se stesso e alla cittadinanza ciò che ha fatto”.