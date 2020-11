Serra, Procopio e Tassone: “Approccio superficiale dell’Amministrazione comunale nella gestione del problema dei rifiuti”

“Comprendiamo bene le difficoltà di gestire una situazione di emergenza, ma sembra evidente un approccio superficiale nell’affrontare non solo i problemi straordinari del momento ma anche le questioni che dovrebbero essere ordinarie”.

I consiglieri comunali di “Uniti per Serra” Antonio Procopio e Luigi Tassone criticano l’Amministrazione comunale in relazione “allo stato di pulizia del paese” spiegando ciò che, a loro avviso, non sta andando per il verso giusto.

“Da due settimane – sostengono – non vengono raccolti i rifiuti indifferenziati a causa dei mancati conferimenti, ma già nei mesi passati si sono verificati dei disagi simili senza le conseguenze che oggi constatiamo. Non solo è possibile vedere nelle strade cumuli dei cosiddetti ‘sacchetti neri’, il cui contenuto è spesso trascinato altrove dai randagi, ma in alcune vie del paese vi sono degli ingombranti che, da settimane, rimangono negli stessi posti senza essere ritirati. Chi giunge a Serra San Bruno non può che registrare un pessimo biglietto da visita. Dunque, al disservizio arrecato alla cittadinanza, si aggiunge un danno in termini di immagine”.

Procopio e Tassone mostrano “preoccupazione” per l’attuale impostazione ed invitano la maggioranza a “lasciare da parte le parole” e “mettersi concretamente a disposizione della comunità serrese con un lavoro quotidiano che possa essere efficace nella risoluzione, almeno parziale, dei problemi. Se in passato è stato facile criticare, adesso è l’ora di dare prova di davvero essere capaci nelle strategie e nelle azioni amministrative”.