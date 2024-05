Serra, Procopio affonda i colpi: “Dipendenti senza stipendio, l’Amministrazione si svegli e dia risposte”

“È il caso che l’Amministrazione comunale abbandoni i sonni profondi in cui è sprofondata, capisca che ha dei compiti e delle responsabilità precise e si metta al lavoro per risolvere almeno i problemi più urgenti che attanagliano Serra San Bruno”.

Il consigliere comunale Antonio Procopio affonda i colpi contro la maggioranza, accusata di essere “in tutt’altre faccende affaccendata”, e pone in evidenza le criticità del momento.

“La nostra città – afferma l’esponente del Pd – vive un periodo difficile: basta guardare allo stato delle strade ormai impercorribili o alle vicende dell’ospedale per capire quanto si subisca passivamente il decorso del tempo e degli eventi, quasi come se le situazioni, che sono sotto gli occhi di tutti, non riguardassero il Sindaco e la sua Giunta. Questa sorta di rassegnazione si riflette anche sulle condizioni dei dipendenti, che da due mesi non percepiscono lo stipendio, sembrerebbe per assenza di disponibilità finanziarie”.

Procopio non è convinto, in particolare, dell’impegno di chi governa Serra: “il bilancio di previsione è stato approvato, le scelte politiche sono state compiute, eppure l’Amministrazione continua a brancolare nel buio senza trovare il bandolo della matassa. Le difficoltà dei lavoratori, che sono molto spesso padri di famiglia, non paiono scalfire una Giunta che evidentemente ha altri pensieri per la testa”.

Il giudizio negativo viene ulteriormente confermato: “Doveva essere ‘l’Amministrazione dei miracoli’ e invece è stata ‘l’Amministrazione dei fallimenti’, una delusione anche per chi l’ha sostenuta. Il sindaco dia dunque una scossa alla sua maggioranza per garantire l’essenziale a chi quotidianamente spende le sue energie senza risparmio e per dare risposte concrete anziché parole di circostanza”.