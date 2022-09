Serra, proclamato il lutto cittadino per la scomparsa della piccola Sofia

Lunghissimi giorni con il fiato sospeso ad aspettare notizie, nella consapevolezza della difficoltà della situazione. Ma purtroppo l’epilogo è stato tragico, perché la piccola Sofia non è riuscita a rimanere attaccata alla vita. Le sue condizioni, già preoccupanti nei giorni scorsi, erano diventate sempre più allarmanti fino a diventare irreparabili. La fiammella di speranza si è spenta all’ospedale pediatrico “Bambin Gesù” di Roma, dove il 23 agosto la bimba di 5 anni di Serra San Bruno era stata trasportata con un volo sanitario, deciso dalla Prefettura di Cosenza, della Squadra aerea dell’Aeronautica militare. La gravità del problema al fegato riscontrato all’ospedale “Annunziata di Cosenza” aveva infatti richiesto un’estremo tentativo con il trasferimento nella capitale, effettuato grazie al velivolo militare partito da Lamezia Terme con a bordo l’ambulanza nella quale c’erano la bambina e l’èquipe medica della città bruzia. Dopo l’atterraggio a Ciampino, il percorso era proseguito fino al “Bambin Gesù”.

Sconvolta la famiglia che in dieci giorni ha perso – senza poter intervenire – il bene più prezioso: l’amore per una figlia che doveva avere un futuro davanti. Ma è tutta la comunità delle Serre a fermarsi idealmente davanti a fatti che seminano lacrime e pensieri cupi. Intrise di amarezza anche le parole del sindaco Alfredo Barillari: “Il dolore per la scomparsa della piccola Sofia ha spezzato il fiato e il cuore di un’intera comunità, non lasciando spazio alle parole. L’Amministrazione comunale e i cittadini tutti esprimono il loro più profondo cordoglio ai familiari della piccola. Riposa in pace dolce Sofia”. Emessa inoltre un’ordinanza per proclamare il lutto cittadino per il 3 settembre 2022, giorno nel quale si svolgeranno le esequie, mediante: “l’esposizione a mezz’asta della bandiera comunale, posta nel palazzo comunale, listata a lutto; la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali, con l’abbassamento delle serrande dalle ore 17 alle ore 19 in concomitanza con lo svolgimento dei funerali; il divieto, nella stessa fascia oraria, di qualsiasi attività e comportamento in contrasto con il carattere luttuoso della giornata”.